غزال يحرز الميدالية البرونزية في بطولة آسيا لألعاب القوى للصالات

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أحرز لاعب منتخب سورية لألعاب القوى مجد الدين غزال المركز الثالث والميدالية البرونزية، بمسابقة الوثب العالي في البطولة الآسيوية لألعاب القوى للصالات في نسختها العاشرة، المقامة حاليا في العاصمة الكازاخية أستانا، بمشاركة 500 رياضي ورياضية، يمثلون 30 دولة.

وحقق غزال المركز الثالث بعد وثبه 2.24 متر، بفارق المحاولات عن الكوري الجنوبي وو سانغ هيوك صاحب المركز الثاني، بينما ظفر بالمركز الأول الياباني ريوتشي أكاماتسو الذي سجل 2.28 متر.

وبطولة آسيا لألعاب القوى هي حدث ينظمه الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى، وهي بطولة تجري مرة كل سنتين في إحدى مدن دول آسيا، وعقدت للمرة الأولى في عام 2004 في العاصمة الإيرانية طهران.