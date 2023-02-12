مطارا دمشق واللاذقية يستقبلات طائرتي إغاثية هندية وبيلاروسية

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وصلت طائرة بيلاروسية إلى مطار اللاذقية الدولي تحمل مساعدات إغاثية للمتضررين من الزلزال.

بالتوازي، كان وصلت إلى مطار دمشق الدولي، فجر اليوم، طائرة هندية ثانية محملة بالمساعدات الإغاثية للمتضررين من الزلزال.

وبحسب ما نقلت وكالة سانا عن القائم بأعمال السفارة الهندية بدمشق، ساتيندر كومار ياداف، فإن الطائرة هي الثانية التي تصل إلى سورية، لافتاً إلى أنها محملة بحمولة أكبر تصل إلى نحو 30 طناً من المساعدات لمؤازرة المتضررين من آثار الزلزال.

وذكر أن المساعدات التي تحملها الطائرة تشمل نحو 24 طناً من الأدوية والألبسة والبطانيات، إضافة إلى أربع مولدات كهربائية، مؤكدا أن جمهورية الهند تقف مع الشعب السوري في مصابه الكبير بعد الزلزال الذي ضرب البلاد.