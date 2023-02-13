استشهاد فلسطيني وإصابة العشرات خلال اقتحام الاحتلال مناطق بالضفة الغربية

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استشهد فلسطيني اليوم وأصيب العشرات واعتقل آخرون، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن أعدادا كبيرة من قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس، وحاصرت بناء سكنياً في شارع سفيان قرب المجمع الغربي للمركبات وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام، ما أدى إلى استشهاد الشاب أمير البسطامي، وإصابة سبعة آخرين، واعتقلت قوات الاحتلال اثنين منهم، كما أصيب أكثر من 80 فلسطينياً بحالات اختناق.

واقتحمت قوات الاحتلال حي البشير في بلدة جبل المكبر في القدس، واعتقلت شاباً ثم قامت بهدم منزله وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز باتجاه الفلسطينيين الذين حاولوا التصدي لعملية الهدم، ما أدى إلى إصابة 30 فلسطينياً بجروح وحالات اختناق.