الرئيس مادورو في اتصال هاتفي مع الرئيس الأسد: مستعدون للاستمرار بتقديم المساعدة لسورية

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تلقى السيد الرئيس بشار الأسد اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أعرب فيه عن وقوف فنزويلا حكومةً وشعباً وتضامنها مع سورية جرّاء تعرضها للزلزال المدمر.

وأبدى مادورو استعداد بلاده للاستمرار في تقديم المساعدة للجمهورية العربية السورية لتجاوز آثار الزلزال.

من جانبه أكّد الرئيس الأسد أنّ فرق الإنقاذ والمساعدات الإغاثية التي تمّ إرسالها من فنزويلا، والعديد من الدول العربية الشقيقة والأجنبية الصديقة إلى سورية، كان لها أثر كبير في دعم جهود الحكومة السورية لتجاوز المحنة، وهي موضع تقدير كبير من قبل الشعب السوري.