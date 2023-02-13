اللواء الرحمون يبحث مع رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر التعاون المشترك

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بحث وزير الداخلية اللواء محمد الرحمون مع رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش إيغر علاقات التعاون المشتركة.

وأوضح وزير الداخلية أن الدولة السورية تتعاون مع المنظمات الدولية ومن بينها منظمة الصليب الأحمر الدولي، من خلال تقديم التسهيلات والمساعدات اللازمة لتسهيل عملها والتي من شأنها مساعدة الشعب السوري.

ولفت الرحمون إلى أنه منذ اللحظات الأولى لوقوع الزلزال هبت الدولة بكل إمكانياتها بالإضافة إلى الفعاليات المحلية ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري إلى إنقاذ المواطنين وإسعاف المصابين ورفع الأنقاض وتقديم الاحتياجات اللازمة للمتضررين، بالرغم من الظروف الصعبة والإمكانيات القليلة في ظل العقوبات اللاإنسانية المفروضة على سورية، وسرقة موارد الدولة السورية من نفط وقمح، مشيراً إلى أن هناك آلاف المواطنين أصبحوا بلا مأوى وهم بحاجة لبناء ما دمره الزلزال.

بدورها رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر أشارت إلى أن اللجنة تعمل على تقديم المساعدات والاحتياجات الإسعافية بأسرع وقت ممكن، بالتنسيق مع الهلال الأحمر السوري.