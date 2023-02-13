المهندس عرنوس يتلقى برقية تعزية بضحايا الزلزال من نائب رئيس الوزراء العماني

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تلقى رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس برقية تعزية من فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء العماني جاء فيها: “تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وقوع الزلزال الذي ضرب عدداً من المحافظات السورية، ما أسفر عن وقوع ضحايا ومصابين”.

وقال نائب رئيس الوزراء العماني في برقيته: “إننا إذ نبعث إلى معاليكم وأسر الضحايا والشعب السوري الشقيق خالص التعازي وصادق المواساة، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل”.