شيخ الأزهر في مصر يعلن إرسال مساعدات لمتضرري الزلزال في سورية

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أعلن شيخ الأزهر في مصر الدكتور أحمد الطيب إرسال مساعدات متنوعة من أغذية وملابس وأغطية إلى الأشقاء في سورية، لدعم الأسر المتضررة ولمواجهة آثار الزلزال المدمر، الذي أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا والمصابين.

وأوضح بيان صادر عن الدكتور الطيب نقلته وسائل إعلام مصرية أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لجهود الدولة المصرية التي سارعت في تقديم الدعم للأشقاء في سورية، وتخفيف آثار الزلزال المدمر الذي لحق بهم من خلال إرسال شحنات من المساعدات فور وقوعه، في إطار مد يد العون للأشقاء في مختلف الظروف.

وحسب البيان فإن المساعدات ستكون ضمن إطار الدور الذي يقوم به بيت الزكاة والصدقات الذي يشرف عليه الدكتور الطيب، في إغاثة من يتعرضون للكوارث الطبيعية في سورية وغيرها من الدول.