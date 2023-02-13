غرفة تجارة عمان تطلق مبادرة لجمع التبرعات للمتضررين من الزلزال

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أعلنت غرفة تجارة العاصمة الأردنية عمان إطلاق مبادرة، لتقديم المساعدات وجمع التبرعات النقدية والعينية للمتضررين من كارثة الزلزال في سورية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” عن مجلس إدارة الغرفة قوله في بيان اليوم: “إنه قرر تخصيص مبلغ 100 ألف دولار من صندوق الغرفة، كمساهمة بالجهود الإنسانية لمساعدة المتضررين من الزلزال في سورية”.

ودعا رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق القطاع التجاري والخدمي في عمان إلى المبادرة لتقديم المساعدات والتبرعات، بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، مشيراً إلى أن الهيئة تستقبل التبرعات النقدية والعينية.