قافلة مساعدات من بعثيي لبنان تصل اللاذقية

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اللاذقية – مروان حويجة

وصلت إلى محافظة اللاذقية اليوم قافلة مساعدات “قانون قيصر تحت أقدامنا” التي أرسلها حزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان باتجاه المناطق المنكوبة في سورية لمساعدة الشعب السوري.

ويرافق القافلة وفد حزب البعث في لبنان برئاسة الأمين العام للحزب في لبنان الرفيق علي حجازي، وكان في استقبال الوفد أمين فرع اللاذقية للحزب الرفيق المهندس هيثم اسماعيل والرفاق أعضاء قيادة الفرع، وقائد كتائب البعث في سورية الرفيق باسم سودان، وحشد من القيادات الحزبية والفعاليات الأهلية.

وتتكون القافلة التي وصلت اللاذقية ظهر اليوم مواد غذائية وطبيّة وتجهيزات يحتاجها الناجون موضّبةً في (6) سيارات شحن وبرّادات نقل خارجي و(50) شاحنة كبيرة.