وصول قافلة مساعدات مقدمة من حزب الله إلى اللاذقية

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وصلت إلى محافظة اللاذقية اليوم قافلة مساعدات تضم 23 شاحنة مقدمة من حزب الله في لبنان، تحوي مواد غذائية وإغاثية وطبية لمساعدة المتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب سورية الإثنين الماضي.

وبين مسؤول الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية التابعة لحزب الله رئيس الوفد عدنان المقدم في تصريح لسانا أن القافلة التي انطلقت بتوجيه من الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله، تحمل مساعدات من الشعب اللبناني إلى شقيقه السوري، تشمل 7 آلاف حصة تموينية موضبة وجاهزة للتوزيع، إضافة إلى حصص غير موضبة مقدمة من عائلات تنتمي لمختلف المناطق اللبنانية.