الخارجية: الجولان سيبقى عربياً سورياً وسيزول عنه الاحتلال الإسرائيلي

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أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن الجولان المحتل كان وسيبقى عربياً سورياً، وسيزول عنه الاحتلال الإسرائيلي طال الزمن أم قصر.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في تغريدة اليوم على حسابها على تويتر تعقيباً على بيان أهلنا في الجولان بذكرى الإضراب: 41 عاماً مرت على الإضراب العام لأهلنا في الجولان السوري المحتل ضد قرار الضم الباطل، ورغم كل الظروف فإن انتماءهم لوطنهم سورية وتمسكهم بهويتهم ورفضهم للاحتلال الإسرائيلي ثابت لا يتزعزع، مؤكدة أن الجولان سيبقى عربياً سورياً، وسيزول عنه الاحتلال الإسرائيلي طال الزمن أم قصر.

وكان أهالي الجولان أكدوا في بيان بالذكرى الـ 41 لإضرابهم الشامل تمسكهم بهويتهم العربية السورية، ورفضهم الاحتلال الإسرائيلي و”قرار الضم” الباطل الذي صدر في الـ 14 من كانون الأول 1981، مشددين على مواصلتهم النضال ومقاومة الاحتلال بكل السبل والوسائل حتى تحرير الجولان وعودته إلى الوطن.

واقتصر إحياء أهلنا للمناسبة على تزيين ساحات قرى الجولان بعلم الوطن، والتجمع في ساحتي مجدل شمس وبقعاثا تعبيراً عن الحزن والألم لما حل بالوطن جراء الزلزال، حيث تم إلغاء جميع الفعاليات والمهرجانات الاحتفالية التي كانت تقام سنوياً في مثل هذا اليوم بسبب الكارثة.