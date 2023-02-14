الرئيس الأسد يؤكد لإيغر حرص الحكومة السورية على إدخال المساعدات إلى جميع المناطق لإغاثة المتضررين

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جدد السيد الرئيس بشار الأسد خلال استقباله اميريانا إيغر رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التأكيد على حرص الحكومة السورية على إدخال المساعدات إلى جميع المناطق لإغاثة المتضررين، مشيراً إلى أنّه من المهم عند التعامل مع الوضع الإنساني في سورية النظر إلى البنية التحتية والقطاعات الأخرى مثل الصحة والاتصالات لأنها تتكامل مع بعضها وتؤثر بشكل مباشر على الوضع الإنساني والمعيشي للسوريين.

ومن جانبها أكدت اميريانا إيغر أن الصليب الأحمر يعمل من أجل تزويد الشعب السوري بالاحتياجات الأساسية وتقديم كلّ ما يلزم لمساعدته على تخطّي الحالة الصعبة التي يتعرض لها بسبب الزلزال.

وأشارت إيغر إلى أنّ المنظمة تعمل على حشد الجهود من أجل توسيع نطاق العمليات الإنسانية التي تقوم بها على كامل الأرض السورية، وهي تقدّر التعاون الذي تبديه الحكومة السورية ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري بهذا الخصوص.