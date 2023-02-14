العراق..القبض على خمسة إرهابيين في نينوى

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قبضت القوات العراقية اليوم على خمسة إرهابيين في محافظة نينوى شمال البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية واع عن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية قولها في بيان: “إن العمليات النوعية التي تنفذها الوكالة لتفكيك خلايا عصابات “داعش” الإرهابية مستمرة، حيث أسفرت الجهود عن القبض على خمسة متهمين في محافظة نينوى”.

وأضاف البيان: “إن الإرهابيين ثبت انتماؤهم لعصابات “داعش” الإرهابية وعملوا في ما يسمى فرقة “القادسية وولاية الجند قاطع الموصل، فيما تم القبض عليهم بموجب مذكرات قضائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية أصولياً”.