الكوادر الحزبية في حماة تحشد طاقاتها لمواجهة تداعيات الزلزال المدمر (فيديو)

1,098 total views

حماة – حسان محمد – منير الأحمد :

منذ اللحظات الأولى لوقوع الزلزال في عدة محافظات سورية الأسبوع الماضي استنفرت الكوادر الحزبية في محافظة حماة للقيام بواجبها الوطني في المحنة الكبيرة التي تعرض لها قطرنا الحبيب وقامت بعدة نشاطات ومبادرات للتخفيف عن المصابين والمتضررين جراء الزلزال.

” البعث ميديا ” التقت عددا من القيادات الحزبية في محافظة حماة للتعرف على نشاطاتها ومبادراتها فيما يتعلق بالتخفيف من الآثار السلبية للزلزال وتداعياته على مختلف شرائح المجتمع حيث أوضحت عضو قيادة فرع حماة لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيسة مكتب المنظمات والنقابات المهنية الفرعي الرفيقة هناء الأحمد أنه منذ اللحظات الأولى للزلزال وبناءً على تعليمات وتوجيهات القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي تم التوجه إلى موقع الأنهدام برفقة نقابة المهندسين للمساعدة الفورية بإخلاء المواطنين في الكتلة الثانية من البناء الذي انهار في الكتلة الثانية مع المدخل ثم توجهنا إلى قسم الإسعاف في مشفى حماة الوطني برفقة النقابات الطبية وبالتنسيق مع مدير الصحة ومدير المشفى الوطني لتأمين بعض الأدوية والسكن والمستلزمات الضرورية من قبل نقابة الصيادلة والأطباء آضافة إلى تكفل نقابة الاطباء بنقل بعض المصابين إلى المشافي الخاصة .

وأشارت الأحمد إلى أنه وعلى الفور تم فتح كافة مقرات حزب البعث العربي الاشتراكي في المحافظة لاستقبال كافة المواطنين الذين تضرروا جراء الزلزال إضافة إلى تشكيل لجان على مستوى المحافظة من قبل نقابة المهندسين والوحدات الإدارية للكشف على الأبنية المتصدعة فضلاً عن استنفار كامل للجهاز الحزبي على مستوى المحافظة للمساعدة في كل ما يلزم وخاصة أن سورية تتعرض لحرب منذ عشرة سنوات وحصار اقتصادي جائر.

بدورها بينت د. شكرية حقي امين شعبة التعليم العالي بجامعة حماة انه بتوجيه مباشر من أمين فرع الحزب المهندس محمد أشرف باشوري والتنسيق مع رئيس جامعة حماة الدكتور عبد الرزاق السالم بمبادرة تشكيل وفد من المختصين من الأطباء والأساتذة المختصين بالهندسة والاختصاصات التربوية والنفسية والطلبة وتوجهت مباشرة إلى مدينة حلب المنكوبة بفعل الزلزال إلى فرع حزب الجامعة فيها وتوجهنا إلى مشفى حلب الجامعي وثم إلى مراكز الإيواء في حي الاعظمية واطلعنا مباشرة على الواقع وقام الكادر الطبي والتربوي بتقديم كافة أشكال المساعدة والدعم الطبي والنفسي للمصابين عبر فحص معظم الحالات الموجودة في المركز من بالغين واطفال وتقديم الأدوية والعلاج الفوري المناسب لبعض الحالات وقام الفريق التربوي والنفسي بتقديم الدعم النفسي للأطفال الموجودين في المركز وخصوصا ان هؤلاء كانوا معظمهم في مرحلة الطفولة المبكرة فضلا عن قيام فريق هندسي من حماة بفحص الأبنية الجامعية الشعب الحزبية للتأكد من سلامتها بالتعاون مع فرق جامعة حلب وتحديد حجم الأضرار وكيفية معالجتها.

اما رئيس الاتحاد الوطني لطلبة سورية فرع حماة فريد مغمومة فقد أشار إلى أن كوادر الاتحاد وطلبة الجامعات والمعاهد استنفرت بشكل كامل منذ اللحظات الأولى للزلزال حيث ساهمت في عدة نشاطات بالتعاون مع الجهات الحكومية الرسمية والمجتمع المحلي لمساعدة المصابين والمتضررين من الزلزال حيث قامت كوادرنا باسعاف والجرحى والمصابين من البناء المنهار بحي الأربعين في مركز المدينة ونقلهم إلى المشافي العامة كما ساهم عدد من الطلبة في نقل وتوزيع المساعدات الغذائية والاغاثية على الأسر المتضررة والمقيمة في مراكز الإيواء كما قامت مجموعات من الطلبة بتقديم العروض والنشاطات الترفيهية وحلقات الدعم النفسي للأطفال في مراكز الإيواء للتخفيف من معاناتها إضافة إلى تشكيل فريق هندسي من خريجي وطلبة كلية الهندسة المدنية لمساعدة نقابة المهندسين والجهات ذات العلاقة بالمحافظة في الكشف عن الأبنية المتصدعة والمتضررة بسبب الزلزال للتأكد من سلامتها الإنشائية مبينا أن فرع اتحاد الطلبة جاهز دائما لتقديم كافة المساعدات الممكنة لجميع المؤسسات العامة والخاصة في المحافظة في اي عمل إنساني أو اغاثي أو خدمي يهم المتضررين من الزلزال.