حزب الله يطلق حملة لجمع التبرعات والمساعدات لمتضرري الزلزال في سورية

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أطلق حزب الله في مدينة صيدا جنوب لبنان المرحلة الأولى حملة (رحماء) لجمع التبرعات المالية والمساعدات العينية، من أجل إرسالها إلى المتضررين من كارثة الزلزال في سورية.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن فرق الدفاع المدني في صيدا وبلدات الجوار باشرت بالتعاون مع لجان التكافل الاجتماعي والهيئات النسائية والقادة والجوالة في كشافة الإمام المهدي عملية الجمع، التي تضمنت استقبال المساعدات وفرزها وتوضيبها وتوثيقها.

وحسب المشرفين على الحملة سيتم نقل المساعدات إلى مركز التجميع الموحد تمهيداً لنقلها إلى سورية صباح غد، حيث ستنطلق المرحلة الثانية من حملة الإغاثة التي ينظمها حزب الله لإغاثة منكوبي الزلزال.