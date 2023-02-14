حميه: مطار بيروت سيستقبل 3 طائرات رومانية محملة بالمساعدات لمنكوبي الزلزال في سورية

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أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية علي حميه أن مطار بيروت الدولي سيستقبل 3 طائرات رومانية تحمل مساعدات من الاتحاد الأوروبي لإغاثة منكوبي الزلزال في سورية.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن حميه قوله في بيان اليوم: “إنه استكمالاً لمحطات استقبال مطار بيروت للمساعدات الإنسانية التي تحملها الطائرات الآتية من الخارج، والتي يتم نقلها إلى منكوبي الزلزال في سورية عبر الأراضي اللبنانية، وبعد الطائرات الأربع التي حطت في المطار ها هو يستعد مجدداً لاستقبال ثلاث طائرات رومانية تحمل مساعدات من الاتحاد الأوروبي إلى سورية عبره”.

وأشار حميه إلى أن هبوط هذه الطائرات سيكون على التوالي بدءاً من اليوم وخلال اليومين المقبلين صباحاً، مجدداً التأكيد على التزام لبنان بفتح أجوائه ومرافئه البحرية أمام كل الراغبين بتقديم المساعدات لسورية.