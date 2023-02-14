هزة أرضية تضرب أراضي أوزبكستان

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بقوة 3.6 درجات على مقياس ريختر، ضربت هزة أرضية اليوم أراضي مقاطعة كاشكاداريينسكايا في جمهورية أوزبكستان، دون ورود أنباء عن سقوط ضحايا.

ونقلت وكالة تاس عن مركز الرصد والتنبؤ الزلزالي التابع لوزارة الطوارئ الأوزبكية قوله في بيان: إن الهزة وقعت صباح اليوم على عمق عشرة كيلومترات، وكان مركزها في منطقة ديخكانابسكي بمقاطعة كاشكاداريينسكايا عند خط عرض 38.22 درجة شمالاً، وخط طول 66.36 درجة شرقاً.

وأضاف المركز: إن المسافة بين مركز الهزة والعاصمة طشقند بلغت 417 كيلومتراً في اتجاه الجنوب الغربي، ولا توجد هناك معلومات حول وقوع إصابات أو أضرار جراءها.