وصول طائرة رومانية إلى مطار بيروت تحمل على متنها مساعدات إنسانية إلى سورية

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وصلت إلى مطار بيروت الدولي اليوم طائرة عسكرية رومانية تحمل على متنها مساعدات إنسانية إلى المناطق المتضررة في سورية جراء الزلزال الذي ضربها.

وقال السفير الروماني في بيروت دان ساندوفيتش لدى استقبال الطائرة: إن هذه أولى الطائرات التي ستصل تباعاً إلى المطار وهي محملة بأكثر من خمسة أطنان من مساعدات طبية وغذائية لتنقل بعدها إلى سورية بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد الأوروبي.

وأضاف ساندوفيتش: إن هذه الطائرة تعبير عن تضامن رومانيا حكومةً وشعباً مع الشعب السوري في هذه اللحظات المؤلمة والقاسية جراء الزلزال.