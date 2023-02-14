وصول طائرة مساعدات باكستانية إلى مطار دمشق الدولي

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وصلت إلى مطار دمشق الدولي اليوم طائرة باكستانية تحمل مساعدات إغاثية للمتضررين من الزلزال.

رئيس الفريق الطبي الإغاثي الذي وصل على الطائرة الباكستانية الدكتورفايز أجكزى صرح لـ سانا أن الفريق يضم 10 أشخاص، منهم أطباء اختصاصيون في الجراحة العصبية والعظمية وآخرون مختصون بأعمال الإغاثة، مؤكداً أنه جاء بتكليف من الحكومة الباكستانية لتقديم واجبه بمساعدة للسوريين في المناطق المنكوبة جراء الزلزال، ومؤازرة الفرق الطبية في العلاج والعمل الإغاثي.

وأشار السفير الباكستاني في سورية شاهد أختر إلى أن هذه هي الطائرة الثانية التي ترسلها باكستان وعلى متنها فريق طبي ومساعدات تحتوي على 17 طنا و881 كيلوغراما من المواد الغذائية والطبية.

وأكد أن بلاده ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية للسوريين، حيث سيتم إرسال طائرتين على متنهما فرق طبية وإغاثية خلال الأيام الثلاثة القادمة، كما ستصل شاحنات محملة بكميات كبيرة من المواد الإغاثية برا عن طريق الحدود السورية العراقية، وهي الآن في طريقها إلى سورية.

من جانبه قال وزير التربية الدكتور دارم طباع: إن الاستجابة التي قدمتها باكستان حكومة وشعبا مميزة جداً، فمنذ اليوم الأول تم تكليف وزير التربية الباكستاني بمتابعة إجراءات الإغاثة، وتنظيم حملة تبرعات شملت المدارس، وبدأت قوافل المساعدات تصل إلى سورية وشملت أغذية وخيما وبطانيات وألبسة وأجهزة طاقة شمسية وبعض المحولات.

وأعرب طباع عن تقدير سورية وشكرها لباكستان، داعيا كل دول العالم إلى مساعدة الشعب السوري الذي يعاني من الحرب الإرهابية المفروضة عليه منذ 12 عاماً ويواجه اليوم تداعيات الزلزال.