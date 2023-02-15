التجارة الداخلية توضّح سبب توحيد سعر ليتر المازوت للفعاليات الاقتصادية

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أوضحت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن بيع ليتر المازوت سابقاً للفعاليات الاقتصادية من الشركات الخاصة بسعر 5400 ليرة سورية ومن شركة محروقات بسعر 3000 ليرة، خلق فوضى كبيرة وعدم عدالة بالتوزيع وبتكاليف الإنتاج، ما استدعى توحيد السعر.

وبينت الوزارة في بيان أن المازوت الاقتصادي كان يباع من قبل الشركات الخاصة بسعر 5400 ليرة سورية، بينما يباع من قبل شركة محروقات بسعر 3000 ليرة للفعاليات نفسها، ولم يكن أي من الطرفين قادراً على تغطية كل الفعاليات لوحده.

وتابعت الوزارة: “وبما أن سعر المازوت الذي يباع من القطاع الخاص هو بالتكلفة، فقد اعتمدت اللجنة الاقتصادية ومجلس الوزراء مبدأ البيع بالتكلفة للطرفين المزودين، وهو قابل للزيادة والنقصان بشكل دوري وفق أسعار النفط المشتراة، ووفق سعر الصرف.