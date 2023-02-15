التعليم العالي تصدر تعليمات بشأن الدوام في الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد

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أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق مع الاتحاد الوطني لطلبة سورية استئناف الدوام في الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد في محافظات (دمشق وريفها ودرعا والسويداء والقنيطرة وحمص ودير الزور والحسكة)، بدءاً من الأحد المقبل الـ 19 من شباط، وتكلف الجامعات والمعاهد بوضع البرامج الامتحانية وتنظيم عملية الدوام.

وفي بيان تلقت سانا نسخة منه قررت الوزارة تمديد إيقاف دوام الطلاب، وتؤجل الامتحانات في الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد في محافظات (حلب واللاذقية وحماة و طرطوس) لغاية يوم الخميس المقبل الـ 23 من شباط الجاري، على أن يستأنف الدوام والامتحانات بدءاً من السبت الـ 25 من شباط الجاري، وتكلف الجامعات والمعاهد بوضع البرامج الامتحانية وتنظيم عملية الدوام.