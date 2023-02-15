الحرارة أدنى من معدلاتها وتحذير من الصقيع في المناطق الداخلية
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تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 5 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي سطحي يترافق بامتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا.
وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة ضعيفة لهطل أمطار خفيفة ومتفرقة فوق المناطق الجنوبية والشرقية والوسطى والساحلية، ويكون الهطل ثلجياً على المرتفعات الجبلية وبارداً ليلاً، محذرة من تشكل الضباب في المناطق الوسطى والقلمون وغوطة دمشق خلال ساعات الصباح الباكر، ومن حدوث الصقيع والجليد في أغلب المناطق الداخلية.
وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة بعد الظهر والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وغداً.. تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 5 درجات مئوية، ويكون الجو صحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة، وبارداً ليلاً ويحذر من تشكل الضباب في المناطق الوسطى والقلمون وغوطة دمشق خلال ساعات الصباح الباكر، ومن حدوث الصقيع والجليد في أغلب المناطق الداخلية.
درجات الحرارة المتوقعة لأيام ……
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|دمشق
|10/ صفر
|10 / 2
|11 / 3
|القنيطرة
|8/ ناقص 1
|9 / صفر
|10 / 2
|درعا
|11 / 2
|12 / 3
|13 / 3
|السويداء
|8 / ناقص 1
|9 / صفر
|10 / 1
|حمص
|10 / ناقص 1
|11 / ناقص1
|11 / صفر
|حماة
|11 / ناقص 2
|11 / ناقص 1
|12 / ناقص1
|الحسكة
|9 / ناقص 1
|9 / ناقص 2
|10 / ناقص 1
|اللاذقية
|14 / 6
|14 / 7
|15 / 7
|طرطوس
|14 / 7
|15 / 8
|15 / 8
|حلب
|9 / ناقص 2
|9 / ناقص 1
|9 / 1
|إدلب
|9 / صفر
|9 / ناقص 1
|10 / 1
|دير الزور
|12 / صفر
|11 / صفر
|11 / ناقص 1
|الرقة
|11 / ناقص 2
|10 / صفر
|10 / صفر