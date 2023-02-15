الملكي يراقب نجم نابولي

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أكد تقرير إعلامي، أن ريال مدريد يهتم كثيرًا بالحصول على خدمات نجم نابولي في الميركاتو الصيفي المقبل.

وبحسب إذاعة “كادينا سير“، فإن الفريق الملكي يراقب عن كثب، الجورجي خفيشا كفاراتسخيليا جناح نابولي.

وأشارت الإذاعة إلى أنه قوة المنافسة على ضم جود بيلينجهام نجم بوروسيا دورتموند، دفع الملكي لمراقبة كفاراتسخيليا, لافتة أن رحيل كفاراتسخيليا عن نابولي، يحتاج إلى عرض مميز من ريال مدريد، لإقناع الفريق الإيطالي بالتخلي عن النجم الجورجي.

ويقدم كفاراتسخيليا مستويات مميزة مع نابولي هذا الموسم، وسجل 11 هدفا وصنع 14 آخرين خلال 23 مباراة بكافة المسابقات.