بحسب خبير.. أراوخو إلى برشلونة

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أكد تقرير صحفي، اليوم الأربعاء، أن نادي برشلونة الإسباني أنجز صفقته الصيفية الأولى لتدعيم الفريق خلال الموسم المقبل.

وتحدث فابريزيو رومانو خبير سوق الانتقالات في أوروبا، عن تعاقد برشلونة مع الظهير الأيمن المكسيكي جوليان أراوخو، الذي ينشط في لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي.

وكتب رومانو عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: “جوليان أراوخو يتوجه إلى برشلونة غدا الخميس، من أجل الخضوع للكشف الطبي، قبل الانضمام بشكل رسمي للفريق”, مضيفاً: إن “الصفقة تمت بصعوبة بعد مفاوضات دامت لعدة أيام، وسيوقع أراوخو مع البلوجرانا حتى حزيران 2026″.

وأشار رومانو إلى أن الصفقة تمت مقابل 4 ملايين يورو، على أن ينضم للنادي الكتالوني في حزيران المقبل”.