تسجيل 41 هزة أرضية.. المركز الوطني للزلازل: ليس لها تأثير محتمل

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أعلن المركز الوطني للزلازل عن تسجيل وتحليل 41 هزة أرضية خلال الـ 24 الساعة الماضية في تسجيلات المركز وأغلبها بقوة تتراوح بين 2و3 درجات في حين تم تسجيل هزتين بقوة 4.3 و4 درجات فقط.

ولفت المركز إلى أنه تتم المتابعة الدائمة لرصد وتحليل الأحداث وإجراء الدراسات اللازمة، مؤكداً أن جميع هذه الهزات خفيفة ارتدادية ليس لها تأثير محتمل ولا شيء يدعو للقلق”.

وأضاف بأنه تم تشكيل فريق عمل ميداني للكشف والاطلاع على الآثار الناجمة عن الزلازل في المباني والمنشآت في حلب واللاذقية للمساعدة قدر الإمكان في إعداد ما يلزم من تقارير ودراسات لذلك.