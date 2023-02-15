تطوير استراتيجية علاج جديدة لسرطان البلعوم الأنفي

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توصل علماء من جامعة سون يات سين الصينية إلى استراتيجية علاج مبتكرة لسرطان البلعوم الأنفي تساعد في الحد من الآثار السلبية للعلاج الإشعاعي.

ونقلت شينخوا عن الباحثين من مركز السرطان بالجامعة قولهم: إن التجارب السريرية التي تم إجراؤها أظهرت أن منطقة العقد الليمفاوية خلف البلعوم التي تتجنب العلاج الإشعاعي تضمن البقاء على قيد الحياة دون انتكاس إقليمي، وبهذا فإن تقنية العلاج الإشعاعي المبتكرة تنطوي على استبعاد منطقة العقدة الليمفاوية خلف البلعوم الأنفي من حجم الإشعاع الاختياري، ما يقلل من حدوث الآثار الجانبية السامة مثل الالتهاب الحاد في الغشاء المخاطي، وعسر البلع الحاد، وفقدان الوزن وعسر البلع المتقدم بنسبة 10 بالمئة.

وبين الباحثون أن العقدة الليمفاوية خلف البلعوم هي المحطة الأولى من الانبثاث (مرحلة انتقال الخلايا السرطانية من عضو لآخر) في العنق لسرطان البلعوم الأنفي.

ويعتبر سرطان البلعوم الأنفي مرضاً متوطناً، حيث تحدث 47 بالمئة من الحالات العالمية في الصين، ويعتبر العلاج الإشعاعي هو طريقة العلاج الأساسية له.