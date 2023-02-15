رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة يوجه بتقديم 50 مليون دولار لإغاثة المتضررين من الزلزال في سورية

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وجه رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بتقديم مبلغ 50 مليون دولار أميركي أخرى، لإغاثة المتضررين من الزلزال في الجمهورية العربية السورية، وذلك استمراراً لجهود الإمارات المتواصلة للوقوف إلى جانب الشعب السوري، وتقديم المساعدات إلى المتضررين.

وسيخصص 20 مليون دولار من هذا المبلغ لتنفيذ مشاريع إنسانية، استجابة لنداء منظمة الأمم المتحدة العاجل بشأن سورية بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية “أوتشا”.

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أوعز في السابع من الشهر الجاري بتقديم 50 مليون دولار، لإغاثة المتضررين من الزلزال في سورية.