وصول ثلاث طائرات من بيلاروس والأردن تحمل مساعدات إغاثية للمتضررين من الزلزال

72 total views

وصلت ثلاث طائرات من بيلاروس والأردن اليوم إلى مطاري حلب ودمشق الدوليين تحمل مساعدات إغاثية للمتضررين من الزلزال.

وقال العقيد أندريه غورينوفيتش رئيس الفريق الطبي للمهام الخاصة للجيش البيلاروسي: إن الطائرتين البيلاروسيتين تحملان مشفى ميدانياً ومواد طبية، وعلى متنهما أربعون طبيباً من مختلف الاختصاصات لتقديم المساعدة للمتضررين من الزلزال، مبيناً أنه خلال يومين سيتم تجهيز مشفى متنقل في منطقة الإسماعيلية بحلب لاستقبال 70 حالة يومياً من عمليات واستشارات طبية، كما ستتم زيارة كل مراكز الإيواء الموجودة في المنطقة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المتضررين.

من جهته أوضح القنصل الأردني في دمشق أنور بداوي أن الطائرة الأردنية هي الثانية التي تهبط في مطار دمشق الدولي، وهي تحمل 12 طناً من المساعدات الطبية، لافتاً إلى أن الأردن أرسلت أيضاً قبل يومين قافلتين مكونتين من 14 شاحنة عبر معبر نصيب الحدودي تحمل مواد غذائية وطبية، وسيكون هناك المزيد من المساعدات في الأيام القادمة.