وصول طائرة مساعدات يابانية إلى مطار دمشق الدولي لمتضرري الزلزال

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وصلت طائرة مساعدات يابانية إلى مطار دمشق الدولي اليوم تحمل 18 طناً من المساعدات الطبية للمتضررين جراء الزلزال.

وقال القائم بأعمال سفارة اليابان بدمشق هيروفومي ميياكي في تصريح صحفي عقب وصول الطائرة: “نقدم التعازي للشعب السوري، ونحن في اليابان تعرضنا سابقاً للزلازل، ونتشارك الآن الألم والحزن مع أبناء الشعب السوري”، مبيناً أن هذه هي المساعدة العينية الأولى من اليابان لسورية، وستكون هناك مساعدات أخرى، مشيرا إلى أن اليابان قدمت المساعدة استجابة لنداء سورية والأمم المتحدة لتقديم العون لمواجهة تداعيات الزلزال، داعياً إلى تضافر الجهود لمساعدة الشعب السوري وإنقاذه من محنته.