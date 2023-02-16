الذهب يستعيد زخمه مع تراجع الدولار

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استعادت أسعار الذهب بعض الزخم اليوم مع تراجع الدولار، لكن احتمالات إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي على رفع أسعار الفائدة مجدداً أبقت على توتر المستثمرين.

وذكرت رويترز أن الذهب ارتفع في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1840.94 دولاراً للأوقية بعدما سجل أدنى مستوى منذ أوائل كانون الثاني أمس، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1850.20 دولاراً.

وتراجع مؤشر الدولار 0.3 بالمئة بعدما وصل إلى أعلى مستوى في ستة أسابيع أمس، ما جعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أقل تكلفة للمشترين في الخارج.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 21.77 دولاراً للأوقية، وزاد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 920.16 دولاراً، وصعد البلاديوم واحداً بالمئة إلى 1479.16 دولاراً.