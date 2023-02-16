الرفيق الهلال يلتقي وفداً يضم عدداً من الأمناء العامين للأحزاب السورية الجديدة

96 total views

التقى الأمين العام المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي، الرفيق المهندس هلال الهلال، وفداً ضم عدداً من الأمناء العامين للأحزاب السورية الجديدة، وذلك في مبنى القيادة المركزية للحزب بدمشق.

وأشار الرفيق الهلال في حديثه، إلى دور الأحزاب المحوري في المرحلة القادمة على مستوى الميدان السياسي، بما يخص كسر الحصار عن سورية ورفع العقوبات أحادية الجانب عنها، والدور الوطني المناط بهم في هذه الفترة، بعد كارثة الزلزال الذي أثبت أن الشعب السوري، شعب واحد وشاهدناه يهب ليساعد بعضه بعضاً، في مختلف المحافظات، وأكد الرفيق الهلال، أن زيارة الرفيق الأمين العام القائد بشار الأسد الى المحافظات المنكوبة، ولقاءه بالأهالي، خفف من آلام هذا المصاب في نفوس الأهالي.

وفي ختام حديثه قدم الأمين العام المساعد، شرحاً مفصلاً عن واقع عمل حزب البعث العربي الاشتراكي، وخاصة بعد هذه الكارثة، مؤكداً ضرورة إشراك الأحزاب السياسية الجديدة في ميدان العمل.

بدورهم أكد أعضاء الوفد أهمية رفع وتيرة التعاون بين الأحزاب السياسية، بما يصب في مصلحة الوطن، مبينين أن أكثر من 1400 شهيد من ضحايا الزلزال، سيكونون بمثابة مشاعل نور تضيء درب خروج سورية من محنتها.

حضر اللقاء كل من السيد نواف الملحم أمين عام حزب الشعب، والسيدة بروين إبراهيم أمين عام حزب الشباب للبناء والتغيير، والسيد ماهر مرهج أمين عام حزب الشباب الوطني السوري، والسيد غسان كور نائب الأمين العام للحزب الديمقراطي السوري، والسيد أسامة مرشحة أمين عام حزب التطوير والتحديث، والسيد محمد حسين الحسين أمين عام حزب الإصلاح الوطني، والسيد سهيل الأخرس أمين عام الحزب القومي العربي.