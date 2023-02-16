اللاذقية.. التأكيد على هدم الأبنية التي تشكّل خطراً على السلامة العامة في محيطها

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اللاذقية- مروان حويجة

أقرّت محافظة اللاذقية اليوم الإجراءات الواجب اتباعها لهدم المباني المتضررة الآيلة للسقوط جراء الزلزال مع الاخذ بعين الاعتبار متطلبات السلامة العامة للجوار وممتلكات المواطنين فيها ودراسة العيّنات من كل مبنى لتحديد المسؤوليات عن الاضرار.

وخلال الاجتماع الذي ترأسه اليوم محافظ اللاذقية المهندس عامر اسماعيل هلال وحضره رئيس مجلس المحافظة المهندس تيسير حبيب والنائب العام القاضي أسد محرز وقائد الشرطة اللواء عبدو كرم تم إقرار مجموعة من الإجراءات المتعلّقة بهدم الأبنية المتصدعة ، بعد تأكيد لجنة السلامة الانشائية العليا مقررات لجان الكشف الاولية بهدمها.

وطلب المحافظ هلال إجراء دراسة فنيّة للمباني ومحيطها وأخذ عيّنات من المباني المهدمة والآيلة للسقوط ودراستها بالاستعانة من خبرات في جامعة تشرين ،للتحقيق في أسباب الأضرار التي لحقت بها ومنح مهلة لأصحاب الأبنية المتضررة التي تحتاج تدعيم وتقديم تسهيلات لها ،مؤكداً ضرورة المباشرة الفورية بهدم الأبنية التي تشكّل خطراً على السلامة العامة في محيطها.

وتم التاكيد على إخلاء موجودات الأبنية التي سيتم هدمها بحضور أصحابها وعلى مسؤوليتهم ، فيما تتم حماية موجودات الأبنية المهدمة وتسليمها لاصحابها او الورثة اصولا بموافقة القضاء، على أن تتولى الوحدة الإدارية أعمال الهدم بالتنسيق مع شركات متخصصة او توفير احتياجاتها من الاليات اللازمة.

حضر الاجتماع نائب رئيس المكتب التنفيذي المهندس فراس السوسي، ومديرا الخدمات الفنية المهندس مازن حسين، وفرع المنطقة الساحلية للشركة العامة للدراسات الهندسية الدكتور سراج جديد، ونقيب المهندسين حاتم حاتم، ورئيسا مجلسي مدينتي اللاذقية المهندس حسين زنجرلي، وجبلة المهندس احمد قناديل.