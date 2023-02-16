المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر يعلن تضامنه مع الشعب السوري بمحنته

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أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر تضامنه ووقوفه إلى جانب الشعب السوري في محنته جراء الزلزال الذي تعرضت له سورية مؤخراً.

وقال المجلس في بيان: إنه “تابع عن كثب تطورات الأوضاع بالأراضي السورية والتركية والضحايا بالآلاف التي خلفها الزلزال المدمر الذي ضرب شمال غرب سورية وجنوب تركيا، إضافة للدمار الذي لحق بالبنية التحتية والمرافق الأساسية خاصة في سورية التي تعاني منذ سنوات من الحرب”، مشدداً على ضرورة تنحية السياسة جانباً وتكاتف الجهود لتقديم المزيد من الدعم والمساعدة للمساهمة في تخفيف تلك المعاناة عن الشعبين السوري والتركي.

وطالب المجلس في بيانه الجهات الخيرية والنقابات والهلال المصري والمنظومة الأممية للقيام بدورهم في جانب الإغاثة الإنسانية وتقديم المزيد من المساعدات للمتضررين من الزلزال، منوهاً بالدعوة التي أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في القمة العالمية للحكومات التي عقدت في إمارة دبي والتي دعا فيها إلى حث كل الدول إلى تقديم المزيد من المساعدات للشعب السوري في تلك الكارثة.