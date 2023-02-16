المقداد خلال لقائه وفداً ماليزيا: سورية تقدر وقوف ماليزيا إلى جانبها

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أعرب الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين عن تقدير سورية العالي لوقوف ماليزيا إلى جانبها في هذه الأوقات الصعبة.

وعبر الوزير المقداد خلال لقائه اليوم وفداً ماليزيا برئاسة نورمان بن محمد الأمين العام الأول معاون وزير الخارجية الماليزي للشؤون الثنائية عن تقدير سورية العالي لوقوف ماليزيا إلى جانبها في هذه الأوقات الصعبة،

مشيراً إلى اعتزاز السوريين بعلاقاتهم التاريخية مع ماليزيا، وبالتعاون القائم بين البلدين في مختلف المراحل وعلى عدة مستويات.

وعرض المقداد تأثير الحرب الإرهابية التي واجهتها سورية بمختلف أشكالها والدمار الذي سببته المجموعات الإرهابية في إضعاف إمكانياتها الوطنية على مواجهة الكوارث الطبيعية، ومشيراً كذلك إلى الأثر اللاإنساني واللاأخلاقي للإجراءات القسرية أحادية الجانب في إعاقة وصول المساعدات الإنسانية إلى سورية وفي منعها من ترميم مقدراتها، وتأمين مستلزمات تخفيف معاناة شعبها في مواجهة نتائج الزلزال.

بدوره قدم نورمان تعازيه وتعازي حكومته لأسر ضحايا الزلزال الذي خلف آلاف الضحايا والمصابين، مؤكداً وقوف بلاده إلى جانب سورية في مواجهة هذه الكارثة الإنسانية.

وعرض نورمان المساعدات التي تم إرسالها إلى سورية لمواجهة تداعيات الزلزال، والمهام التي سيقوم بها الفريق المختص الذي وصل إلى دمشق، مشيراً إلى نية الحكومة الماليزية إرسال المزيد من المساعدات إلى سورية في الأيام القادمة، بما يعزز قدرتها على مواجهة هذه الكارثة.

حضر اللقاء.. السفير محمد حاج إبراهيم مدير إدارة الشؤون الآفروآسيوية، والوزير المستشار جمال نجيب مدير إدارة الدعم التنفيذي في وزارة الخارجية والمغتربين.

كما حضره سمير الكور القنصل الفخري لماليزيا في سورية، وعدد من المسؤولين في وزارة الخارجية الماليزية.