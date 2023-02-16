رسالة من رئيس الوزراء العراقي للرئيس الأسد نقلها الفياض: العراق يدعم سورية بكل أمكانياته

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تلقى السيد الرئيس بشار الأسد رسالة من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني نقلها فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، تقدّم فيها بخالص التعازي لسيادته، وللشعب السوري بضحايا الزلزال المدمر.

وأكّد أنّ العراق سيبقى يساند ويدعم جهود الحكومة السورية بكلّ إمكانياته من أجل التخفيف من تداعيات الزلزال على السوريين.

وأشار الفياض إلى أنّ الشعب العراقي بكلّ فئاته سارع منذ الأيام الأولى للكارثة إلى حشد طاقاته لتقديم كلّ أنواع المساعدات، وإغاثة إخوانه في المناطق السورية المتضررة، وهو مستمر يومياً بإرسال هذه المساعدات.

ونوه الرئيس الأسد بمواقف العراق على المستويين الرسمي والشعبي، وسرعة الاستجابة التي أبداها تجاه سورية، معتبراً أنّ روابط الدم والأخوة بين الشعبين السوري والعراقي، والتحديات المشتركة التي واجهاها في مراحل مختلفة جعلتهما دائماً قريبَين من بعضهما، ويتبادلان الدعم والمساندة لأنهما يدركان تماماً أنّ ما يصيب أحد البلدين يصيب ويؤثر في البلد الآخر.