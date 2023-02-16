طائرتا مساعدات إماراتية تصلان مطار دمشق الدولي

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وصلت إلى مطار دمشق الدولي، اليوم، طائرتان إماراتيتان تحملان مساعدات إغاثية للمتضررين من الزلزال.

مدير مطار دمشق الدولي، بشار غفرة، ذكر أن طائرتين إماراتيتين وصلتا إلى المطار، تحمل إحداهما 87 طناً و 720 كيلوغراماً من المواد الغذائية والبطانيات، والثانية تحمل 35 طناً و360 كيلوغراماً من المواد الغذائية.

وأشار غفرة إلى أن جميع طواقم المطار بجهوزية كاملة على مدار الساعة لاستلام المساعدات الإغاثية، ونقلها إلى المناطق المنكوبة بالسرعة الكلية.