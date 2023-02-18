الكاردينال زيناري: تقديم إغاثة عاجلة للمتضررين من الزلزال هو اختبار للإنسانية

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وجه سفير حاضرة الفاتيكان في سورية الكاردينال ماريو زيناري نداء إلى المجتمع الدولي من أجل تقديم إغاثة عاجلة إلى المتضررين جراء الزلزال في سورية، مؤكداً أن هذا الأمر يشكل اختبارا للإنسانية.

ولفت زيناري في مقابلة خاصة مع إذاعة “الفاتيكان” إلى أن العقوبات المفروضة على سورية تعيق وصول المساعدات، متمنياً في هذا السياق الاحتكام إلى “العقل والإنسانية”، ومشدداً على ضرورة تقديم إغاثة عاجلة إلى الأشخاص المنكوبين بعيداً عن الانقسامات السياسية، ما سيشكل اختباراً للإنسانية.

وأشار زيناري إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الكنيسة في سورية في مجال المساعدات الإنسانية.