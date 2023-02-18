وصول ثلاث طائرات مساعدات إماراتية إلى مطاري دمشق واللاذقية الدوليين

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وصلت اليوم ثلاث طائرات إماراتية إلى مطاري دمشق واللاذقية الدوليين، محملة بالمساعدات الإغاثية لمتضرري الزلزال، الذي تعرضت له سورية في الـ 6 من شباط الجاري.

وذكرت سانا أن طائرة إماراتية وصلت صباح اليوم إلى مطار دمشق الدولي، تحمل 87 طناً من المواد الغذائية والألبسة.

فيما بينت الوطالة في اللاذقية أنه وصلت إلى مطار اللاذقية الدولي طائرتان إماراتيتان، حيث وضح مدير المطار المهندس زياد الطويل أن الطائرة الأولى تحمل على متنها 26 طناً، والثانية 38 طناً من المواد الغذائية والإغاثية، بهدف دعم المتضررين في المناطق المنكوبة جراء الزلزال.