إطلاق حملة لقاح ضد الحصبة في الحسكة

89 total views

أطلقت مديرية صحة الحسكة اليوم حملة لقاح ضد مرض الحصبة في محافظة الحسكة، بعد ظهور عدة حالات إصابة بالمرض في بعض المناطق.

وبين مدير صحة الحسكة الدكتور عيسى خلف في تصريح أن الحملة بدأت اليوم وتستمر عشرة أيام، وتستهدف الأطفال من سن 7 أشهر فما فوق، مشيراً إلى أن الحملة لإعطاء لقاح الحصبة للأطفال لتحصينهم، إضافة إلى اللقاحات الروتينية التي لم يأخذوها.

ولفت إلى أن الفرق التابعة لمديرية الصحة تقوم خلال فترة حملة لقاح الحصبة بتطعيم المواطنين الراغبين بأخذ لقاح كورونا، لاستكمال برنامج وزارة الصحة الهادف للقضاء على الأوبئة والأمراض المعدية.

يشار إلى أن الحملة تستهدف الأطفال في جميع الأرياف ومراكز الإيواء في محافظة الحسكة، إضافة إلى المراكز الصحية الثابتة في مدن وبلدات المحافظة.