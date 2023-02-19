اكتشاف موقع لفرن خزفي أثري شمال غرب الصين

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اكتشف علماء آثار صينيون موقعاً لفرن خزفي يرجع تاريخه إلى عهد أسرة شيا الغربية في جبل خهلان بمنطقة نينغشيا شمال غرب الصين.

ونقلت شينخوا عن تشاي بينغ بينغ من معهد البحوث الأثرية المحلي قوله اليوم :”إن العلماء عثروا على مجموعة كبيرة من القطع الفنية الأثرية المصنوعة من الأواني البيضاء في فرنين محفوظين جيداً، ويتألفان من مواد منزلية مثل الأوعية والأطباق والأكواب والصحون”.

وأضاف تشاي: “إن خزفيات الأواني البيضاء المكتشفة تتميز بقوام رقيق وطلاء وتأثيرات متلألئة وشفافة، ما يشير إلى نوع فريد ومتفوق من التقنية الحرفية في صناعة الخزف”، لافتاً إلى أن الموقع الذي اكتشف في عام 2017 يغطي مساحة تمتد على حوالي 40 ألف متر مربع وتضم 13 فرناً.

وأشار تشاي إلى أنه من المعتقد أن هذا الموقع هو أقدم موقع فرن لأسرة شيا الغربية يعثر عليه حتى الآن في الصين، حيث يدمج تقنيات من الشمال والجنوب كما أنه يقدم دليلاً قوياً على التبادلات والتفاعلات والاختلاط الثقافي في ذلك الوقت.

ومن المقرر الاستمرار في عمليات البحث والتنقيب في الموقع لمعرفة المزيد عن القيمة الثقافية والتاريخية للفرن مع الحفاظ على مظهره الأصلي.