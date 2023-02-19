الجو بين الصحو والغائم جزئياً وبارد ليلاً

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توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 3 درجات مئوية.

المديرية العامة للأرصاد الجوية توقعت في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام وبارداً ليلاً، محذرة من تشكل الضباب في المناطق الوسطى خلال ساعات الصباح الباكر، ومن حدوث الصقيع والجليد في المرتفعات الجبلية، وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغداً تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 3 درجات، ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام يتحول إلى غائم ليلاً على المناطق الشمالية الغربية والساحلية، لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات خفيفة من المطر في تلك المناطق.

درجات الحرارة لأيام…