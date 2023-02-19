العماد عباس يستقبل مبعوث وزير الدفاع العراقي

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استقبل العماد علي محمود عباس نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة_وزير الدفاع صباح اليوم اللواء الركن مازن حميد شلال مهدي مبعوث وزير الدفاع العراقي، والمستشار ياسين شريف الحجيمي القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق بدمشق.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان لها على موقعها الإلكتروني أن اللواء مهدي “نقل تعازي وزير الدفاع العراقي ومواساته القلبية بضحايا الزلزال المدمر الذي تعرضت له عدة محافظات سورية مؤخراً”، معرباً عن مشاعره الصادقة تجاه سورية وشعبها.

وأكد اللواء مهدي “تضامن العراق الشقيق واستعداده لتقديم كل الدعم والمساعدة الممكنة للتخفيف من أعباء هذه الكارثة الإنسانية”.

بدوره ثمّن العماد وزير الدفاع مواقف العراق شعباً وحكومةً وقيادة، منوهاً بالعلاقات التاريخية الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين والتي تتجسد اليوم واقعاً ملموساً واندفاعاً لتقديم العون والمساعدة للشعب السوري في مواجهة هذه المحنة.