المحافظة تنفي انهيار بناء بالمزة وتبدأ بالتدعيم الفوري لعودة القاطنين بالسرعة الممكنة

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دمشق -البعث – علي حسون

نفى رئيس دائرة خدمات المزة المهندس فكرت عاقل صحة الشائعات حول انهيار بناء في مزة جبل ٨٦، مؤكداً في تصريح خاص للبعث ان البناء تم إخلاءه احترازياَ حفاظا على سلامة سكانه بعد أن تبين وجود تصدع في العنصر الإنشائي في عمود طرفي نتيجة قلة المادة الأسمنتية أثناء البناء .

وبين عاقل أن المحافظة بدأت على الفور بعملية التدعيم بعد الإخلاء واتخاذ قرار اللجنة المختصة من أجل الإسراع بعودة القاطنين إلى البناء وذلك على نفقة المحافظة بالكامل .

بشار إلى أن البناء قديم مؤلف من طابق ارضي و٥ طوابق علماً أن المحافظة قامت على الفور بإخلاء البناء نتيجة تخوف السكان وسماع أصوات من احد الاعمدة .