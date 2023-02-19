الهولندي فوتا: علينا التعافي من الزلزال والتفكير في القادم

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أكد الهولندي مارك فوتا المدير الفني لمنتخب سورية للشباب، أنه منح عناصر المنتخب إجازة لمدة أسبوع للتعافي من الأزمة التي تعرضت لها البلاد.

وقال فوتا، في تصريحات للصفحة الرسمية للاتحاد السوري لكرة القدم عبر “فيس بوك”: “أخبرنا اللاعبين أنه يتوجب علينا تجهيز أنفسنا من أجل البطولة، ويجب أن نطوي الصفحة وقد يكون الأمر ليس سهلاً في بعض الأحيان”.

وأضاف: “أجريت مع الجهاز الفني عددًا من الحصص التدريبية، بهدف إزالة الضغوط حتى نستطيع الاستعداد لمنافسات كأس آسيا.. الحياة تستمر رغم صعوبة الأمر، لا يمكن التوقف عن العمل، لهذا سعيد بالعقلية التي يتمتع بها الجميع”.

وواصل: “اخترنا 23 لاعبًا لمعسكر دبي، البعض كان عليه أن يلعب ويبرهن على أحقيته في التواجد ضمن القائمة النهائية، ودون حضور اللاعبين المحترفين، وكانت تجربة مفيدة للاعبين المحليين اللعب ضد الصين وقطر مرتين”.

وزاد: “لقد أمضيت 6 أشهر مع هذه المجموعة، وبعض اللاعبين المحليين تطوروا بشكل كبير، كان هناك الكثير من الاختبارات للحكم على اللاعبين إن كانوا جاهزين أم لا”.

واختتم: “هدفنا هو الوصول إلى الدور نصف النهائي بحيث نشارك في كأس العالم بإندونيسيا، والمباراة الأولى أمام منتخب البلد المضيف أوزبكستان ستكون صعبة للغاية، نأمل أن نحقق نتيجة جيدة لنجعل الناس في سورية سعداء، لأنهم بحاجة إلى هذا الأمل من أجل المستقبل وأعتقد أننا نسير بالطريق الصحيح”.