بنجاح.. كوريا الديمقراطية تختبر إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات

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أجرت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية اختباراً ناجحاً لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز هواسونغ 15، وذلك في تدريب يهدف إلى ضمان وتعزيز قوة الردع النووية للبلاد.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الديمقراطية أن ” التدريب تم بشكل مفاجئ دون إشعار مسبق، وفقاً لأمر استعداد قتالي طارئ لقوة النيران صدر فجر الـ 18 من شباط الجاري”، مشيرة إلى أن الصاروخ انطلق من مطار دولي في بيونغ يانغ مع تعبئة وحدة من المكتب العام للصواريخ.

وقطع الصاروخ 989 كيلومترا لمدة 40.015 ثوان، وبلغ ذروته عند 5768.5 كيلومترات وهبط في المياه الدولية للبحر بين شبه الجزيرة الكورية واليابان.