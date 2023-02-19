تثبيت مباريات ودية لمنتخبنا الأول نهاية آذار القادم

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أعلن الاتحاد العربي السوري لكرة القدم عن تثبيت مباراتين وديتين للمنتخب الوطني الأول نهاية آذار المقبل.

وقال الاتحاد في بيان عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك: ثبتت إدارة المنتخب الوطني الأول مباراتين وديتين أمام كل من منتخب تايلند في 25 آذار المقبل بدولة الإمارات العربية المتحدة، والبحرين في 28 آذار المقبل في المنامة وذلك خلال فترة التوقف الدولي القادمة “FIFA DAY” والتي تبدأ بالعشرين من الشهر المقبل وتنتهي في الثامن والعشرين منه.

يذكر أن الاتحاد أعلن قبل أسابيع تعاقده مع الأرجنتيني هيكتور كوبر كمدير فني للمنتخب الوطني الأول ومعه الكادر الفني المساعد.