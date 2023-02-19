تحويل أرقام مشتركي منطقة القزاز بدمشق لمركز اتصالات التضامن

52 total views

أعلنت الشركة السورية للاتصالات عن تحويلها أرقام مشتركيها القاطنين بمنطقة القزاز (جانب محطة الجد)، من مركز اتصالات باب شرقي لمركز التضامن، منوهةً لبدء أعمال التحويل اعتباراً من صباح الغد بشكل متتابع.

وبينت الشركة أن تحويل خطوط مشتركي منطقة القزاز لمركز هاتف التضامن يندرج ضمن خطتها لتحسين جودة خدماتها وتلافياً للأعطال المتكررة الناتجة عن الصرف الصحي، مؤكدةً قيامها بإبلاغ المشتركين بأرقامهم الجديدة فور استكمال عمليات التوصيل.