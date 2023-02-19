تنديداً بجرائم الاحتلال.. إضراب في مخيم شعفاط وأربع بلدات بالقدس المحتلة

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عم الإضراب، اليوم، مخيم شعفاط وبلدات العيسوية وجبل المكبر وعناتا والرام بمدينة القدس المحتلة تنديداً بجرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وسائل إعلام فلسطينية ذكرت أن الإضراب الذي دعت له القوى الوطنية الفلسطينية شمل جميع مناحي الحياة.

وفي بيان للقوى الوطنية الفلسطينية، جاء فيه أن هذه الخطوة تأتي رداً على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين في القدس وجميع المدن والبلدات الفلسطينية، فضلا عن الاقتحامات والاعتقالات وهدم منازل الفلسطينيين والتنكيل بهم وتعذيبهم على حواجزه، وخاصة حاجز مخيم شعفاط.

وأشار البيان إلى أنه سيتم اتخاذ خطوات نضالية أخرى تشمل جميع أنحاء مدينة القدس، إذا لم يتراجع الاحتلال عن خطواته التصعيدية.