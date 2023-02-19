روسيا تدين العدوان الإسرائيلي على دمشق وضواحيها وتؤكد أنه انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي

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أدانت روسيا بشدة العدوان الإسرائيلي على دمشق وضواحيها، مؤكدة أنه انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي وله عواقب وخيمة على المنطقة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيان اليوم حسب موقع روسيا اليوم: “ندين بشدة الأعمال العسكرية الإسرائيلية والتي تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وندعو الجانب الإسرائيلي إلى وقف الاستفزازات المسلحة ضد سورية التي ستكون لها عواقب وخيمة على منطقة الشرق الأوسط بأسرها”.

وشدد البيان على أن “الموقف الإسرائيلي في ظل الأزمة الإنسانية التي تعاني منها سورية منذ أسبوعين جراء الزلزال تصرف دنيء وغير مقبول”، مشيرة إلى أن العديد من دول العالم بما فيها روسيا تمد يد العون إلى سورية لتتغلب على مصابها الجلل من خلال إرسال الأطباء والمنقذين والمساعدات الإنسانية.