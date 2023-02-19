نادي الفتوة يعلن فسخ عقود ثلاثة لاعبين

71 total views

قرر مجلس إدارة نادي الفتوة فسخ عقد 3 من لاعبيه، في ظل توقف النشاط الرياضي الحالي بعد الزلزال الذي ضرب عدة مدن منذ أيام، وتسبب في وفاة الآلاف.

وأعلن نادي الفتوة رسميا عبر صفحته الرسمية في موقع فيسبوك أنه “بعد عودة النشاط الرياضي تدريجيا، قرر مجلس الإدارة فسخ عقد اللاعبين ولات عمي، ومحمد ميدو بالتراضي”.

كما تقرر “فسخ عقد إعارة اللاعب مالك جنعير بعدما تلقى عقدا خارجيا من نادي الوصل الإماراتي، مع حفظ كامل الحقوق المالية لنادي الفتوة الرياضي” بحسب البيان.

وتمنى النادي كل التوفيق للاعبين الثلاثة في مسيرتهم الكروية المقبلة.

يذكر أن اللاعب مالك جنعير من مواليد عام 2003، ولعب بكافة الفئات العمرية في نادي الفتوة، وصولا إلى الفريق الأول، ويشغل مركز خط الوسط.

وكان الفتوة قد تعاقد مع الثنائي ولات عمي ومالك جنعير في الصيف الماضي.